Пенсионерку чуть не забили до смерти из-за доли в наследстве
В городе Артём Приморского края произошёл жестокий конфликт на почве раздела недвижимости. Жертвой стала 85-летняя местная жительница, вдова ветерана Великой Отечественной войны. По данным региональных пабликов, к ней в дом пришла падчерица и потребовала выплатить 1,5 миллиона рублей или передать ей жильё.
Когда пенсионерка отказалась выполнять требования, женщина применила физическую силу. Она избила пожилую владелицу дома до потери сознания, сопровождая нападение угрозами расправы. После случившегося пострадавшую с травмами госпитализировали в медицинское учреждение, где ей оказывают необходимую помощь.
В социальных сетях местные жители выражают возмущение жестокостью нападавшей. Ситуация привлекла внимание правоохранителей, которые оперативно начали проверку по факту нападения.
Сотрудники полиции установили личность подозреваемой и ведут её розыск. По предварительной информации, именно падчерица потерпевшей может быть причастна к преступлению. Следователи опрашивают соседей и свидетелей, чтобы восстановить полную картину произошедшего и установить все обстоятельства конфликта.