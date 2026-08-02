Пенсионерку чуть не забили до смерти из-за доли в наследстве

В городе Артём Приморского края произошёл жестокий конфликт на почве раздела недвижимости. Жертвой стала 85-летняя местная жительница, вдова ветерана Великой Отечественной войны. По данным региональных пабликов, к ней в дом пришла падчерица и потребовала выплатить 1,5 миллиона рублей или передать ей жильё.

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Когда пенсионерка отказалась выполнять требования, женщина применила физическую силу. Она избила пожилую владелицу дома до потери сознания, сопровождая нападение угрозами расправы. После случившегося пострадавшую с травмами госпитализировали в медицинское учреждение, где ей оказывают необходимую помощь.

В социальных сетях местные жители выражают возмущение жестокостью нападавшей. Ситуация привлекла внимание правоохранителей, которые оперативно начали проверку по факту нападения.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемой и ведут её розыск. По предварительной информации, именно падчерица потерпевшей может быть причастна к преступлению. Следователи опрашивают соседей и свидетелей, чтобы восстановить полную картину произошедшего и установить все обстоятельства конфликта.