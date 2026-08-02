В Приморье затоплены дома и дороги из-за мощного наводнения

В Приморском крае сохраняется сложная паводковая ситуация, вызванная обильными осадками. Наибольший ущерб стихия нанесла населенным пунктам Чугуевского и Яковлевского округов, а также городу Спасск-Дальний, где водой затопило несколько жилых домов и придомовых территорий.

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Местные жители сообщают об утрате урожая и повреждении имущества. В связи с продолжающимися дождями прогнозируется дальнейший подъем уровня воды в реках Варфоломеевка и Арсеньевка. Об этом сообщает телеграм-канал "SHOT".

В Шкотовском районе стихия привела к обрушению мостового перехода вблизи села Новороссия. В момент разрушения конструкции по ней следовал легковой автомобиль Toyota Prius под управлением девушки, который рухнул в воду вместе с обломками моста. По счастливой случайности водитель не пострадала и смогла выбраться из транспортного средства. Медицинская помощь ей не потребовалась.

В результате обрушения моста три населенных пункта — села Новороссия, Центральное и Смяличи — оказались полностью отрезанными от внешнего сообщения. В настоящее время специалисты аварийно-восстановительных служб ведут работы по организации временной переправы и восстановлению разрушенного мостового сооружения для обеспечения проезда.