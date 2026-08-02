В Москве выросло число погибших при взрыве в ресторане

Количество погибших в результате взрыва в московском ресторане Balzi Rossi увеличилось до пяти человек.

Об этом сообщил Telegram-канал 112.

«Два человека скончались в больнице», — утверждается в публикации.

Пострадавшие продолжают получать необходимую медицинскую помощь. Как выяснили журналисты, состояние шести человек оценивается как тяжелое.

«Оцепление у сталинской высотки на Баррикадной [улице] снято», — добавили авторы материала.

Взрыв в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве произошел 1 августа. Заведение было закрыто для проведения частного мероприятия — там проходила свадьба, на которую были приглашены около 50 человек, писали СМИ. Изначально сообщалось о трех погибших. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что ранения получил еще 21 человек.

Позднее поступила информация, что в ресторане сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Его принесла женщина — она не выжила. Также погибли охранник, который пытался остановить подозрительную посетительницу, и один из очевидцев. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что СВУ содержало металлические шарики. Сила взрывного устройства была эквивалентна 1 кг тротила.