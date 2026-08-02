В Самарской области пропал ребенок

Правоохранители в Самарской области разыскивают шестиклассника, пропавшего вечером 1 августа после того, как вышел из магазина.

Об этом сообщает в Telegram-канале ГУ МВД по региону.

"Сотрудники полиции устанавливают местонахождение самарского шестиклассника <…> 2014 года рождения, который 1 августа около 20:00 вышел из магазина в микрорайоне Крутые Ключи Красноглинского района областного центра и в настоящее время его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.

На розыск ребенка ориентированы участковые, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы. Ориентировка с его приметами также направлена волонтерам и в организации правоохранительной направленности.