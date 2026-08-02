Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении мужчин подростками

В Свердловской области следственные органы Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту противоправных действий несовершеннолетних в отношении двоих взрослых мужчин.

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Как сообщает пресс-служба СК РФ, основанием для процессуального решения послужила информация, распространившаяся в социальных медиа, о нападении группы подростков на потерпевших в Екатеринбурге. Дело квалифицировано по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за хулиганство, совершенное с применением насилия.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК России по Свердловской области Борису Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения и результаты расследования находятся на личном контроле председателя СК России.

Ранее сообщалось, что в городе Антрацит успешно завершена поисковая операция по розыску 5-летнего мальчика, пропавшего в ходе прогулки с дедушкой. Ребёнок был обнаружен живым и невредимым на удалении около 1 километра от места его первоначального исчезновения.