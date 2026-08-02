В российском городе поврежден многоквартирный дом из-за атаки беспилотника

В Энгельсе поврежден многоквартирный дом в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом информирует губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram.

Он сообщил, что погибли два человека.

«Семье будет оказана вся необходимая помощь», — пообещал Бусаргин.

По его словам, в городе будут открыты пункты временного размещения, пока специалисты обследуют конструкции здания. Также начнет работу комиссия для оценки нанесенного ущерба, и будет организована охрана территории, добавил губернатор.

Ранее он сообщил о повреждении гражданской инфраструктуры в Энгельсе и Саратове. Какие именно объекты пострадали, Бусаргин не уточнил.