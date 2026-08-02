Загадка найденной в чемодане мертвой женщины осталась нераскрытой

Загадка, связанная с британкой, найденной мертвой в чемодане в Афинах, продолжает оставаться неразгаданной. Греческая полиция направила весь отдел по расследованию убийств на выяснение судьбы 38-летней Элизабет-Джейн Росс.

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Два мира разделены листами гофрированного железа: один - обсаженная деревьями дорога, граничащая с парком и зданием старейшего спортивного клуба Греции; другой - пустырь с заброшенными зданиями и покрытыми граффити стенами на месте бывшей автостоянки, пишет The Guardian.

Именно здесь, на противоположной стороне границы, в Кипсели, районе в центре Афин, в прошлом месяце в чемодане было найдено тело британки Элизабет-Джейн Росс.

Как рассказывает The Guardian, 38-летняя женщина, у которой были давние связи с этой страной – по слухам, она работала в благотворительном секторе, – приехала в греческую столицу на каникулы почти тремя неделями ранее.

“Она была ангелом”, - рассказала The Guardian подруга из ее родного Эдинбурга. “Куда бы она ни пошла, она делала добро. Кто бы это мог сделать?”

Бомж, сделавший это мрачное открытие, был одним из немногих, кто отважился забраться на заброшенный участок, расположенный между многоквартирным домом и школой дизайна на Эвелпидон-стрит. Был полдень 18 июля.

То, что он сделал дальше – сообщил властям о находке, – встряхнуло полицию Греции и Шотландии.

“Весь отдел по расследованию убийств греческого ФБР работает над этим делом день и ночь”, - сказала представитель полиции Константина Димоглиду. “Мы поддерживаем контакт с другими полицейскими подразделениями. Мы собираемся разобраться с этим”.

Но через четыре дня после того, как Росс была публично опознана, а греческие власти объявили, что тело принадлежит британцу, судя по отпечаткам пальцев, которые совпали с биометрическими данными в США, тайна по-прежнему окутывает это дело, констатирует The Guardian.

Первоначальный осмотр ее останков не дал никаких результатов, хотя патологоанатомы предположили, что она, вероятно, была мертва в течение нескольких дней до обнаружения. На ее теле не было никаких видимых повреждений или следов борьбы, что вызывает дополнительные вопросы относительно того, как она умерла.

В пятницу, когда местные жители оставили цветы на месте происшествия, полиция сообщила, что следователи активизировали поиск записей камер видеонаблюдения после того, как выяснилось, что анализ ДНК чемодана не дал никаких улик, которые могли бы связать его с подозреваемым.

“Всякий раз, когда я прохожу мимо, я думаю об этой бедной женщине”, - говорит Манос Андреу, модельер, который каждый день выгуливает свою собаку на Эвелпидоне. “Пока этот район не был перекрыт, я часто заходил туда и позволял ей побегать по нему, так что все это было для меня некоторым шоком. Они говорят, что просматривают записи с камер, говорят, что добиваются прогресса, но вы видите какие-нибудь камеры где-нибудь на этой улице?”

Росс прилетела в Афины из Эдинбурга 26 июня. До 15 июля она жила у сына своего друга-грека в Керацини, рабочем пригороде недалеко от порта Пирей. Прежде чем двинуться дальше, она сказала ему, что проведет несколько дней с друзьями из США в Кипсели.

Детективы, которые сейчас отчаянно пытаются восстановить ее передвижения, выразили разочарование в связи с невозможностью отследить американцев. Были подробно опрошены другие пользователи социальной сети британки в Афинах, давшие показания, которые были названы “невероятно полезными”. Никто из них не считается подозреваемым.

“15 июля было последним днем, когда она общалась с кем-либо из своих друзей”, - сказал представитель полиции. “Наше расследование сосредоточено на том, чтобы выяснить, с кем она, возможно, встречалась и где останавливалась. Личности американцев не установлены”.

Полиция по-прежнему уверена, что чемодана не было на месте преступления более чем за 48 часов до его обнаружения 18 июля. Они также убеждены, что Росс умерла неподалеку, в Кипсели, хотя и не стали квалифицировать ее смерть как убийство.

“Всегда есть вероятность, что она умерла, а затем по какой-то причине была спрятана”, - добавил Димоглиду. “Наша первоочередная задача - выяснить, кто оставил чемодан. Кем бы они ни были, они постарались не оставить никаких отпечатков пальцев или ДНК”.

В довершение всего выяснилось, что мобильный телефон британки работал и использовался через несколько дней после ее смерти. Сообщается, что обезумевший от горя отец Росс рассказал полиции, что получал текстовые сообщения от своей дочери, из-за которых он считал, что она жива и здорова, до тех пор, пока в среду ее тело не было публично опознано.

В сообщениях говорилось о том, что ей “нужно побыть одной”. Власти, которым еще предстоит найти устройство, полагают, что оно было отправлено намеренно, чтобы ее не объявили пропавшей без вести и “чтобы выиграть время”. Следователи обнаружили цифровой след телефона, ведущий в Афины.

Один из источников сказал: “Мы должны предположить, что человек, у которого был ее телефон и который затем отправил эти сообщения через несколько дней после того, как патологоанатомы пришли к выводу, что она, вероятно, умерла, связан с преступлением, и мы не можем исключать, что он знал мисс Росс”.

К расследованию привлечены более 60 человек из отдела по расследованию убийств департамента полиции Греции. Срочность такова, что следователи также потребовали ускорить проведение лабораторных анализов для определения причины смерти.

“В таких случаях, когда из-за высокой температуры или условий, в которых содержится тело, наблюдается прогрессирующее разложение, только токсикологические тесты и углубленное исследование тканей жизненно важных органов могут точно определить, как умер человек”, - сказал Григорис Леон, возглавляющий Греческое общество судебной медицины.

Он сказал, что найдутся ответы, которые откроют правду: «Я не сомневаюсь, что они придут, но это будет нелегко и потребует времени”.