Заслушаны подробности жестокой расправы всемирного блогера над 14-летней девочкой

Восходящий американский певец D4vd и 14-летняя Селеста Ривас Эрнандес состояли в тайных отношениях за несколько месяцев до того, как в сентябре прошлого года ее изуродованное и разлагающееся тело было обнаружено в конфискованном автомобиле, зарегистрированном на музыканта.

© Московский Комсомолец

Рэпер D4vd, урожденный Дэвид Энтони Берк, предстал перед судом за убийство, сексуальное насилие над детьми и надругательство над человеческими останками в связи со смертью подростка, пишет The Guardian.

Прокуратура округа Лос-Анджелес обвиняет Берка в том, что он забил Селесту ножом до смерти и впоследствии отрубил ей конечности, пытаясь помешать ей раскрыть их сексуальные отношения, которые начались в ноябре 2023 года, когда ему было 18, а ей 13 лет.

Берк не признал себя виновным по предъявленным обвинениям, отмечает The Guardian.

Ужасная находка останков Селесты заставила поисковиков в социальных сетях, где Берк до того, как переключиться на музыку, занимал нишу онлайн-геймера, просмотреть прошлые видео и контент певца в поисках любых подсказок, касающихся его связей с Селестой.

Самая четкая картина непростых отношений появилась во время недавнего предварительного слушания, на котором прокуроры представили текстовые сообщения, которыми они обменивались в 2022 году, когда Селесте было 11 лет.

Временами Берк делился с девушкой мечтами об идиллическом будущем: о том, что она переедет в его дом, выйдет замуж в Италии и у них родятся дети.

Однако тот факт, что она была несовершеннолетней и ее семья заявила о пропаже, бросил тень на эти планы.

“Я не могу дождаться, когда смогу переехать в Нью-Йорк без того, чтобы копы не жаловались на малышку”, - писал ей Берк в июне 2024 года, сообщает Courthouse News.

За несколько месяцев до этого, в феврале, сотрудники полиции посетили его по месту жительства в Западном Голливуде после того, как нашли его номер в телефонной книге подростка, когда искали ее местонахождение. Когда полиция сообщила Берку о ее возрасте, он заявил, что она сказала ему, что ей уже 18.

Судя по сообщениям, он хотел, чтобы сексуальная природа их отношений оставалась в секрете. В июле 2024 года она спросила его, знает ли кто-нибудь, что у них был половой акт.

“Нет, и я хотел бы сохранить это в тайне до того, как мы поженимся”, - ответил Берк.

В их отношениях было несколько серьезных моментов. Девочка-подросток выразила желание завести более серьезные отношения.

“Все, что мы делаем, - это занимаемся сексом и просто проводим время вместе, но я хочу для себя большего”, - как сообщается, говорила она.

В январе 2024 года, после того как Селеста забеременела от Берка, она сделала аборт, о котором позже пожалела.

“Я не люблю говорить об этом, потому что это меня очень расстраивает, но я бы сделала все, чтобы вернуть это”, - написала она Берку в августе 2024 года.

“Давай покончим с этим на этом”, - ответил он. “Мне не нравится разговаривать с тобой, когда ты расстроена”, - добавил он позже, добавив, что, хотя аборт “опечалил” его, он “не зацикливался на этом”.

В ночь перед тем, как обвинители заявили, что Берк убил Селесту в апреле 2025 года, у них произошел жаркий спор из-за сообщения о его отношениях с другой женщиной. Девушка якобы угрожала покончить с карьерой певца.

Прокуроры также представили доказательства того, что у Берка был выгодный контракт с лейблом звукозаписи, что, по их мнению, дало ему мотив заставить Селесту замолчать.

“То, что было представлено нашим офисом в течение прошлой недели, является небольшой, но показательной частью собранных следователями доказательств, которые доказывают, что обвиняемая Берк, вне всяких разумных сомнений, виновна в жестоком убийстве Селесты Ривас Эрнандес”, - заявил окружной прокурор округа Лос-Анджелес Натан Дж. Хохман в своем заявлении. “Это был худший кошмар для родителей - слышать омерзительные подробности того, как их ребенок был убит, расчленен и выброшен как мусор”.

Остается неясным, какую стратегию адвокаты Берка будут использовать на суде. Во время предварительного слушания команда защиты выразила сомнение в том, что судебно-медицинский эксперт признал смерть Селесты убийством.

Адвокат защиты Мэрилин Беднарски спросила врача Гранта Хо, проводившего вскрытие Селесты, может ли его заключение исключить, что подросток могла держать в руках инструмент, которым были нанесены ножевые ранения. Грант Хо сказал, что не может, но вскрытие подростка не выявило причинения себе вреда.

Прокуратура представила результаты судебно-медицинской экспертизы, которые показали, что кровь, вероятно, принадлежала Селесте в бывшей резиденции Берка.

Второй адвокат защиты, Блэр Берк, задала вопрос криминалисту полиции Лос-Анджелеса о том, почему другие предметы в доме не были проверены на ДНК, отметив, что в доме проживало несколько человек.

Берку, который остается под стражей без права внесения залога, будет предъявлено обвинение в суде 31 августа. Дата судебного разбирательства по его делу не объявлена.