Российский регион ночью подвергся массированной атаке

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ростовскую область. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщил губернатор российского региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

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Он уточнил, что почти полторы сотни дронов были сбиты в городе Каменске-Шахтинском и в семи районах области.

«В Миллеровском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание кабеля на крыше элеватора. (...) Пожар полностью ликвидирован», — добавил глава региона, отметив, что никто не пострадал.

Ранее стало известно, что два человека не выжили в результате атаки беспилотников на Саратовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.