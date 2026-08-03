Лесные пожары в штате Вашингтон уничтожили не менее 600 строений

Из-за лесных пожаров в округе Спокан штата Вашингтон около 60 тысяч человек были эвакуированы, а огонь уже уничтожил как минимум 600 зданий. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP). По данным издания, бушующий вокруг города пожар за выходные охватил площадь в 21 кв. км.

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Губернатор Вашингтона Боб Фергюсон заявил, что провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом о ситуации в штате и обратился к федеральным властям с просьбой о помощи в борьбе с природным бедствием. В конце июля на полигоне американских ВВС в штате Невада, на территории которого находится сверхсекретная "Зона 51", возник природный пожар. Огонь охватил порядка 54 "квадрата".

Пожар возник из-за удара молнии в округе Линкольн на закрытой территории Испытательного и тренировочного полигона Невады (NTTR). Его распространению способствовали порывистый ветер, высокая температура и низкая влажность воздуха.