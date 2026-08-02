Выросло число пострадавших при стрельбе в американском штате Айдахо

Число пострадавших при стрельбе в ресторане в американском штате Айдахо увеличилось до семи человек, некоторые из них находятся в критическом состоянии, сообщает Associated Press.

По данным агентства, полицейские обнаружили неподалёку от ресторана тело человека, которого подозревают в причастности к нападению. Входит ли он в число погибших, пока не уточняется. Правоохранители устанавливают его личность и мотивы произошедшего.

Ранее стало известно о трёх погибших и двух пострадавших в результате стрельбы в Айдахо.