Раскрыт характер травм пострадавших при взрыве в Москве

Раскрыт характер травм пострадавших при взрыве в ресторане в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Раненые были доставлены в столичные больницы с открытыми и закрытыми черепно-мозговыми травмами, проникающими ранениями тела и конечностей, а также ожогами. Также у одного их пострадавших — резано-рваная рана бедра. Кроме того, один пациент перенес клиническую смерть

Вечером 1 августа стало известно, что в ресторане Balzi Rossiна Кудринской площади в Москве взорвалось самодельное взрывное устройство. Бомбу попыталась пронести неизвестная женщина, однако ей преградил путь охранник. Тогда прогремел взрыв, они оба и еще один посетитель лишились жизней. Ранения получил 21 человек.