Футболистка из Марокко утонула при попытке доплыть до Сеуты

Марокканская футболистка Фатен Бен Амар Эль Азизи погибла во время попытки вплавь добраться до испанского города Сеута. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo со ссылкой на заявление клуба «Магреб Атлетик», в котором она выступала.

© Московский Комсомолец

В клубе отметили, что спортсменка не искала славы или приключений, а стремилась к лучшей жизни и будущему по ту сторону границы. Гибель девушки стала частью трагических событий, развернувшихся в районе испанского анклава на севере Африки.

Напомним, массовый прорыв мигрантов в Сеуту начался 30 июля. По данным властей, жертвами миграционного кризиса стали не менее 67 человек. В то же время более 48,3 тыс. нелегалов уже были возвращены в Марокко.

Ранее мы писали: Мадрид обвинил партнеров по ЕС в безответственности из-за Сеуты.