Авиакатастрофа на юге Перу: погибли 11 туристов и два пилота

Радио RPP со ссылкой на источники обнародовало данные о погибших в авиакатастрофе, произошедшей в субботу на плато Наска. Выяснилось, что среди 13 жертв крушения — 11 иностранных путешественников.

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Экипаж, состоявший из двух граждан Перу, пилотировал борт, выполнявший популярнейший обзорный тур над знаменитыми геоглифами.

На борту в момент трагедии находились семь итальянцев, двое немцев и двое испанцев. По предварительной информации, перед падением командир воздушного судна успел подать сигнал бедствия, однако вскоре связь прервалась.

После удара о землю самолет загорелся. Прибывшие на место пожарные и спасатели смогли лишь зафиксировать гибель всех находившихся внутри. Причины катастрофы в настоящий момент расследуются.

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