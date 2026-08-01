Авиакатастрофа на юге Перу: погибли 11 туристов и два пилота

Агентство Рейтер со ссылкой на телеканал TVPeru сообщило о трагическом происшествии на юге Перу. Небольшой туристический самолет, совершавший обзорный полет над знаменитым археологическим комплексом, потерпел крушение.

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По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 11 пассажиров, прибывших полюбоваться гигантскими рисунками на плато Наска, и два пилота.

В результате падения самолета никто не выжил, жертвами катастрофы стали 13 человек. В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы и следователи, которые выясняют причины и обстоятельства падения воздушного судна.

Геоглифы Наски являются одним из самых популярных туристических объектов в Латинской Америке, и полеты над ними пользуются неизменным спросом у путешественников.