Авиакатастрофа на юге Перу: погибли 11 туристов и два пилота
Агентство Рейтер со ссылкой на телеканал TVPeru сообщило о трагическом происшествии на юге Перу. Небольшой туристический самолет, совершавший обзорный полет над знаменитым археологическим комплексом, потерпел крушение.
По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 11 пассажиров, прибывших полюбоваться гигантскими рисунками на плато Наска, и два пилота.
В результате падения самолета никто не выжил, жертвами катастрофы стали 13 человек. В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы и следователи, которые выясняют причины и обстоятельства падения воздушного судна.
Геоглифы Наски являются одним из самых популярных туристических объектов в Латинской Америке, и полеты над ними пользуются неизменным спросом у путешественников.