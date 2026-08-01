Трое подростков заблудились на рыбалке в Ленобласти

Благополучно завершилась поисковая операция в Кировском районе Ленинградской области. Как сообщили в региональном главке МЧС, трое подростков в возрасте 11, 12 и 13 лет отправились на рыбалку к лесному озеру

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Они потеряли ориентир и не смогли самостоятельно выйти из леса. На их поиски незамедлительно выдвинулись сотрудники поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга.

Обследовав район вблизи железнодорожной станции Назия, спасатели обнаружили пропавших. К счастью, дети не пострадали и не нуждались в медицинской помощи. Сотрудники МЧС провели с юными рыбаками профилактическую беседу

Они рассказали о правилах поведения в лесной местности и напомнили, что, отправляясь на природу, необходимо обязательно иметь при себе заряженный телефон и предупреждать взрослых о своем маршруте.