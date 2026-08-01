В НАК раскрыли личность одного из трех погибших при взрыве в ресторане Москвы

Один из трех погибших при взрыве в столичном ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади — охранник, который не пустил в заведение женщину с взрывным устройством. Об этом сообщили в Национальный антитеррористический комитет (НАК), передает ТАСС.

«1 августа 2026 года в 19:55 мск в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей», — сообщили в комитете.

В НАК добавили что в настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия Идет установление всех обстоятельств произошедшего.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади 1 августа. Согласно данным Telegram-канала 112, ресторан был закрыт для проведения частного мероприятия: в заведении проходила свадьба, на которую были приглашены около 50 человек.

По данным ГУ МВД по Москве, три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести.