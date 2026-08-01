В НАК сообщили, что в кафе в центре Москвы взорвалось СВУ

В ресторане на Кудринской площади в Москве взорвалось самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, передает РИА Новости.

Бомбу попыталась пронести неизвестная женщина, однако ей преградил путь охранник. Тогда прогремел взрыв, они оба и еще один посетитель лишились жизней.

ЧП произошло в 19:55 по московскому времени у ресторана Balzi Rossi в сталинской высотке на Кудринской площади. ГУ МВД России подтвердило, что жертвами взрыва стали три человека.

На месте взрыва работают следователи и криминалисты столичного управления Следственного комитета.