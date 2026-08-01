Раскрыты подробности убийства найденной в чемодане россиянки

Мужчина расправился над жительницей Санкт-Петербурга Людмилой Турковой за два часа. Подробности убийства раскрывает «КП-Петербург» со ссылкой на источник.

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«Убил девушку турок, с которым познакомилась Людмила. По камерам видно, что они заходят вместе к нему, и через два часа он вытаскивает чемодан, после чего скидывает его в реку», — заявил собеседник издания.

27-летняя россиянка прилетела в столицу Сербии 23 июля, арендовала апартаменты в районе Belgrade Waterfront и последний раз связывалась с близкими ночью 25 июля. Далее ее местонахождение было неизвестно, на связь она больше не выходила. Чемодан с останками девушки обнаружили вечером 30 июля в поселке Падинска-Скела в одном из каналов в окрестностях Белграда.

Ранее стало известно, что по подозрению в жестокой расправе задержаны несколько человек, в том числе гражданин Турции — его считают предполагаемым исполнителем преступления. Он был задержан в аэропорту при попытке покинуть страну.