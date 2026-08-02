Премьер Чанвиракун рассказал, кому грозит опасность в Таиланде

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что чаще всего жертвами преступников в королевстве становятся не те иностранцы, что приехали на пару недель отдохнуть, а граждане других государств, живущие в стране долгое время.

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"Экспаты чаще выходят за рамки обустроенных для туристов зон проживания, питания и зон развлечений", - приводит слова главы кабмина The Nation Thailand.

По словам политика, в туристических районах власти уделяют повышенное внимание безопасности иностранцев. Правоохранительные органы следят за порядком.

А экспаты, продолжил премьер, живут в Таиланде, как дома, и не всегда способны оценить возможные риски.

Чанвиракун назвал преступления против граждан других стран "страшной трагедией" и "позором" для Таиланда.

Напомним, 26 июля в курортном районе королевства были убиты 17-летний Роман и 22-летняя Диана, которые много лет проживали в Паттайе со своей семьей.

Они покинули дом, после чего связь с ними резко оборвалась.

Вскоре были обнаружены их тела, а также задержаны подозреваемые в убийстве - двое граждан Таиланда.

По предварительным данным, на убийство они пошли из-за желания завладеть двухколесным транспортом.