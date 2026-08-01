Подозреваемый в стрельбе по детям задержан в одном из городов России

В Калуге задержан 36-летний мужчина, подозреваемый в стрельбе по двум питбайкерам из пневматического пистолета. Как сообщили в пресс-службе регионального СК, инцидент произошёл в ночь на 1 августа во дворе жилого дома.

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Известно, что мужчина выстрелил в молодых людей после конфликта. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Пострадавшим назначены медицинские экспертизы для установления степени вреда здоровью. Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного.

Недавно суд в Екатеринбурге арестовал охранника, который выстрелил в 11-летнего мальчика не меньше четырех раз.