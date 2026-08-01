На Садовом кольце Москвы перекрыли несколько съездов

В центре Москвы временно ограничено движение на нескольких съездах с Садового кольца. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своём Telegram-канале.

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Указано, что перекрыты следующие участки: съезд с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу, съезд с внешней стороны в Кудринский переулок, съезд с Конюшковской улицы на Баррикадную улицу в направлении Садового кольца, а также съезд с Конюшковской улицы в Малый Конюшковский переулок.

Причины перекрытия не уточняются. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты.

Напомним, по данным ГУ МВД по Москве, вечером 1 августа произошел взрыв около летнего кафе на Кудринской площади. Ранее высказывались версии, что эпицентр взрыва находился на кухне ресторана Balzi Rossi.