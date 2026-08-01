Ресторан в Москве, где прогремел взрыв, был закрыт на частное мероприятие

Ресторан «Balzi Rossi», расположенный на Кудринской площади в центре Москвы, где произошел взрыв, был закрыт для проведения частного мероприятия. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Согласно данным Telegram-канала «112», в ресторане проходила свадьба, на которую были приглашены около 50 человек.
Инцидент произошел 1 августа. Предварительные данные указывают на то, что пострадали около 20 человек, среди которых четверо сотрудников заведения.
Один из свидетелей событий утверждает, что на кухне ресторана Balzi Rossi произошел взрыв газового оборудования.
В данный момент в столице временно закрыта дорога от станции метро Баррикадная до Новинского бульвара.
Кроме того, ночной велофестиваль по Садовому кольцу отменен из-за взрыва, участников спортивного мероприятия эвакуируют.