Ресторан в Москве, где прогремел взрыв, был закрыт на частное мероприятие

Ресторан «Balzi Rossi», расположенный на Кудринской площади в центре Москвы, где произошел взрыв, был закрыт для проведения частного мероприятия. Об этом информирует Telegram-канал Baza.

Согласно данным Telegram-канала «112», в ресторане проходила свадьба, на которую были приглашены около 50 человек.

Инцидент произошел 1 августа. Предварительные данные указывают на то, что пострадали около 20 человек, среди которых четверо сотрудников заведения.

Один из свидетелей событий утверждает, что на кухне ресторана Balzi Rossi произошел взрыв газового оборудования.

В данный момент в столице временно закрыта дорога от станции метро Баррикадная до Новинского бульвара.

Кроме того, ночной велофестиваль по Садовому кольцу отменен из-за взрыва, участников спортивного мероприятия эвакуируют.