Мужчина вернул девушке уроненную сумочку и получил ножницами в ягодицы

В центре Петербурга девушка ударила молодого человека в ягодицу маникюрными ножницами. Ее задержали правоохранители, сообщает Главное управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Инцидент произошел сегодня, около 5 часов утра, на Невском проспекте, недалеко от станции метро «Гостиный Двор».

Внезапный конфликт произошел между девушкой и парнем, которые были нетрезвы. Девушка уронила сумочку, а 19-летний молодой человек поднял и вернул ей вещь.

«После этого она достала из сумки маникюрные ножницы и нанесла ими несколько ударов мужчине в область ягодицы», — сообщили в Росгвардии.

Потерпевший был оперативно госпитализирован в одну из городских больниц с непроникающими ранениями.

В соцсетях пишут, что девушка решила, что ее грабят, и парень получил удар ножницами «вместо спасибо».

Очевидцы сообщили о инциденте в правоохранительные органы. Прибывший наряд задержал 22-летнюю подозреваемую. Ее доставили в 76 отдел полиции, обстоятельства инцидента устанавливаются.