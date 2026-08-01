Мальчик пострадал при распылении перцового газа в московском метро

Шестилетний мальчик получил ожог глаз в результате распыления перцового баллончика на станции метро "Каширская", сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

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Инцидент произошел в ходе конфликта между двумя пассажирками. Девушка 2007 года рождения распылила перцовый баллончик в сторону оппонентки, после чего скрылась.

В этот момент рядом находился шестилетний ребенок. Мальчика с ожогом глаза госпитализировали.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую на улице Мусы Джалиля. Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее у мужчины на станции "Новопеределкино" Солнцевской линии метро потребовали предъявить для досмотра рюкзак. Москвич начал вести себя агрессивно, а затем распылил в сторону работников аэрозольный баллончик, из-за чего пострадавшим пришлось обратиться за медпомощью. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.