Пьяный дебошир задержан за сопротивление полиции в центре Москвы

Полицейские задержали пьяного мужчину, который пытался проникнуть на охраняемую территорию в центре Москвы, вел себя агрессивно и нецензурно выражался в адрес правоохранителей, пишет пресс-служба столичного главка МВД РФ на официальном сайте ведомства.

В МВД уточнили, что инцидент произошел вечером в пятницу, 31 июля.

Стражи порядка зафиксировали факт попытки несанкционированного проникновения неизвестного с внешними признаками опьянения на охраняемую территорию в центре Москвы, потребовали прекратить дебош и предъявить документы, пояснили в пресс-службе.

Москвич ответил отказом на неоднократные требования правоохранителей, начал вести себя неадекватно и агрессивно, нецензурно выражался в адрес полицейских, затем пытался скрыться, уточнили в ведомстве.

«Гражданин был задержан с применением силы и специальных средств (наручники) с доставлением в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — отметили в пресс-службе.

На нарушителя составлен административный материал за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти.

Напомним, что за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ), российское законодательство предусматривает штраф (от 1000 до 2500 рублей) или административный арест (до 15 суток).

По словам экспертов, на практике суды обычно ограничиваются штрафом. Вместе с тем, нередко суд назначает арест на срок от 10 до 15 суток. Решение зависит от поведения обвиняемых на судебных заседаниях, в частности, готовности признать вину и раскаяться, ряда других факторов.

Ранее сообщалось, что в августе 2025 года силовики задержали в Москве вооруженного ножом мужчину, который напал на сотрудников полиции. Стражи порядка при нападении и последующем задержании не пострадали.