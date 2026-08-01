Появились подробности о состоянии россиянки, задержанной в Грузии по запросу США

Состояние здоровья россиянки Татьяны Курашкевич, задержанной в Грузии по запросу Соединенных Штатов, ухудшилось в СИЗО, рассказал журналистам вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в июне 2026 года Курашкевич, находившаяся в международном розыске по линии Интерпола по запросу США, была задержана в международном аэропорту Тбилиси. Ее поместили в СИЗО.

Мельников пояснил, что ведомство подготовило обращение к президенту общества Красного Креста Грузии Натии Лоладзе. Согласно документу, гражданка России испытывает проблемы со здоровьем, но не получает необходимые медикаменты и не находится под надлежащим медицинским наблюдением.

В обращении отмечается также, что Татьяне требуется хирургическая операция по извлечению опорной пластины голеностопа после перенесенного перелома в сентябре 2025 года.

Ранее сообщалось, что Москва обвинила США в развертывании настоящей «охоты» на россиян по всей планете. В ведомстве уточнили, что за последние 20 лет свыше 100 граждан России были задержаны в различных точках планеты и экстрадированы в Соединенные Штаты.