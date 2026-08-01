ЗАЭС почти на два часа потеряла внешнее электроснабжение

Запорожская АЭС (ЗАЭС) в субботу, 1 августа, почти два часа оставалась лишённой внешнего электроснабжения. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

В опубликованном в соцсети X заявлении организации отмечается, что это — уже 23-й подобный случай с начала вооружённого конфликта на Украине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Киев, что его действия в отношении ЗАЭС могут обернуться радиационной аварией.