Появилась информация о состоянии разработчика FPV-дронов после покушения в Туле

Состояние бизнесмена и разработчика серии российских FPV-дронов Андрея Черезова, на которого было совершено покушение в Туле, оценивается как стабильное. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе компании-производителя беспилотных летательных аппаратов «Овод».

«Андрей жив, его состояние стабильное. Его тяжело ранили, но помощь была оказана вовремя. Сейчас Андрея лечат лучшие врачи», — уточнил источник.

В пресс-службе подчеркнули, что желают пострадавшему скорейшего выздоровления и возвращения к работе во благо России.

29 июля в Туле неизвестный трижды выстрелил в главного конструктора и разработчика FPV-дронов семейства «Овод» Андрея Черезова, когда тот возвращался домой. Предпринимателя обнаружила супруга, после чего его госпитализировали. Нападавший скрылся, в городе объявили план «Перехват». По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.