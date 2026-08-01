В Пакистане нашли тела восьми альпинистов, пропавших после схода лавины

В Пакистане обнаружили тела восьми из десяти альпинистов, пропавших после схода лавины на горе Броуд-Пик (8 051 м).

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Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники в базовом лагере.

Поиски ещё двоих участников экспедиции продолжаются в сложной и труднодоступной местности.

В состав команды входили альпинисты из Непала, Пакистана, США, Омана и Китая. Экспедицию возглавлял известный непальский альпинист Нирмал Пурджа, покоривший все 14 высочайших вершин мира.

Ранее сообщалось, что группа альпинистов, насчитывающая десять человек, перестала выходить на связь после схода лавины на горе Броуд-Пик в Пакистане.