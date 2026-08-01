В Брянской области три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на маршрутку

Вооружённые силы Украины атаковали беспилотным летательным аппаратом маршрутное такси в Брянской области. В результате удара пострадали три человека.

Об этом проинформировал в своём Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

«Ранен водитель и две пассажирки маршрутки. Всем оказана медицинская помощь», — написал он.

Ранее сообщалось об атаке украинского дрона в Севастополе, в результате которой погибла женщина. Ещё два человека получили ранения.