Тайцы потребовали смертной казни для убийц брата и сестры из РФ

Жители Таиланда потребовали назначить смертную казнь подозреваемым в убийстве брата и сестры Назимовых. В суд доставили четверых подозреваемых, которым выдвинули обвинения в умышленном убийстве и разбойном нападении. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун, прибывший в Паттайю для осмотра места преступления, принёс извинения за случившееся и пообещал, что подобного больше никогда не произойдёт.

Жители Таиланда потребовали смертной казни для подозреваемых в убийстве двух россиян и тайской семьи из трёх человек.

В субботу утром у полицейского участка в Паттайе собрались журналисты и местные жители, участвовавшие в поисках пропавших. Когда подозреваемых вывели из здания, чтобы отвезти в суд, толпа попыталась прорваться к ним с криками: «Смерть им! Смертная казнь! Таких нельзя оставлять в живых!» Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идёт о пропавших 26 июля россиянах — 17-летнем Романе и 22-летней Диане Назимовых. Молодые люди рано утром сели на мотоцикл и куда-то поехали. Вскоре их матери пришло смс от Дианы со словом Urgent («срочно»), после чего брат и сестра на связь не выходили.

В ходе расследования 29 июля был обнаружен мотоцикл Назимовых, закопанный в лесу в полуразобранном виде. Через два дня были задержаны двое подозреваемых — Понг и Тонг — при попытке бежать в Камбоджу. Во время допроса они признались в убийстве россиян и назвали место преступления — гору в пригороде Паттайи.

На указанном месте полиция обнаружила два захоронения: одно с двумя телами, второе ещё с тремя.

В суд были доставлены четыре подозреваемых — им были выдвинуты обвинения в умышленном убийстве, разбойном нападении с применением огнестрельного оружия, совершённых группой лиц по предварительному сговору с выдачей себя за представителей власти. Такую информацию приводит местный портал Siamchon News.

По словам председателя Коллегии адвокатов Паттайи Суксана Митсачана, максимальным наказанием по делу может стать смертная казнь. Все подозреваемые признались в умышленном убийстве, а заявления некоторых из них о возможных психических расстройствах могут повлиять на ход судебного процесса только в случае их подтверждения медицинской экспертизой, уточнил Митчисан.

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун приехал в Паттайю для личного контроля за ходом расследования и осмотра места преступления. В ходе общения с журналистами он заверил, что подобного больше никогда не повторится, пишет РИА Новости. Он также принёс извинения за случившееся и пообещал принять все возможные меры для обеспечения безопасности туристов.

Вдобавок Чанвиракун пообщался с родственником убитых россиян. В разговоре с премьером тот сказал, что семья давно живёт в Таиланде и с уважением относится к местным законам. Он выразил надежду на то, что принявшая их страна, в свою очередь, уважительно отнесётся к чувствам матери.

Кроме того, агентство привело слова местной жительницы, давшей свидетельские показания по делу. Она сообщила, что перед убийством тайской семьи Понг изнасиловал несовершеннолетнюю девочку на глазах у родителей.

«Перед убийством моих соседей, семьи из трёх человек, Понг насиловал несовершеннолетнюю девочку на глазах у её связанных по рукам и ногам родителей. А потом застрелил всех троих из того же пистолета, из которого убил сейчас русского мальчика. Он это рассказал ночью на допросе», — заявила женщина.

В связи со случившимся заведено два уголовных дела: об убийстве и о сокрытии тел россиян и семьи тайцев, сказал адвокат, которому предстоит защищать Понга и Тонга. Он также уточнил, что в качестве меры пресечения суд, вероятно, выберет содержание подозреваемых под стражей без права освобождения под залог.