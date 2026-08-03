Российский оперный певец Евгений Кунгуров — заслуженный артист России, спевший для Ким Чен Ына песню «Очи черные», — мог быть убит во время конфликта. Об этом ТАСС рассказал адвокат Евгений Черноусов.

Таким мнением с ним поделился отец погибшего Виктор Кунгуров. По мнению мужчины, смерть наступила в результате конфликта, после которого кто-то нанес певцу удар тупым твердым предметом, причинив смертельную черепно-мозговую травму. Затем было инсценировано самоубийство, чтобы скрыть следы преступления.

Черноусов пояснил, что черепно-мозговая травма была единственным повреждением, которое не соответствовало официально названным обстоятельствам смерти. Отец артиста написал обращение в Генпрокуратуру с требованием передать расследование в ГСУ СК по Москве и переквалифицировать дело на умышленное убийство группой лиц.

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«Самоубийство не доказано», — заявил он.

Кунгуров также просит возбудить дело о краже: из квартиры сына пропали документы, благодарственные письма, награды, дорогие часы, концертные костюмы и два мобильных телефона, в которых могла сохраниться важная переписка. Адвокат требует допросить людей, имевших доступ к квартире, и провести у них обыски. При этом Виктор Кунгуров считает, что преступление не могли совершить коллеги сына — он был доброжелательным и не имел завистников.

Евгения Кунгурова без признаков насильственной смерти нашли в центре Москвы 8 апреля 2024 года. Предполагалось, что он покончил с собой из-за депрессии. Спустя два года по факту было возбуждено дело о доведении до самоубийства.

Ранее стало известно, что накануне гибели оперный певец был в разладе с женой Ириной.