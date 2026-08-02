Резко увеличилось число мигрантов, погибших при попытке проникнуть в Сеуту

Трагедия на границе испанского анклава Сеута продолжает обрастать новыми жертвами. Как сообщает радиостанция Cadena SER со ссылкой на осведомлённые источники, число погибших мигрантов, пытавшихся проникнуть на территорию испанского города со стороны Марокко, выросло до 90 человек.

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По данным издания, испанские правоохранители обнаружили 74 тела, ещё 16 погибших были найдены марокканской стороной. Общее количество жертв свидетельствует о масштабе трагедии, развернувшейся на внешней границе Европейского союза.

Напомним, что в конце июля Сеута пережила массовое проникновение мигрантов. В пятницу мэр-президент города Хуан Хесус Вивас сообщил, что за сутки из Марокко в анклав проникли около 60 тысяч человек. В городе вспыхнули беспорядки, для наведения порядка были задействованы дополнительные силы полиции, гражданской гвардии и вооружённых сил.

Недавно министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль обратился к Еврокомиссии с требованием пересмотреть приоритеты в миграционной политике и сделать защиту внешних границ Евросоюза главной задачей.