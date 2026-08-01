Мать убитых в Таиланде детей резко ответила хейтерам

Зарина Назимова, мать убитых в Таиланде Дианы и Ромы Назимовых, резко ответила хейтерам, назвала их людьми без души, пишет «СтарХит».

По данным портала, 17-летний молодой человек и 22-летняя девушка пропали в Паттайе неделю назад. В пятницу, 31 июля, полиция Таиланда официально подтвердила обнаружение тел.

Правоохранители уточнили, что тела девушки и юноши были найдены в одной яме: Диана лежала снизу, Роман — сверху. У молодого человека были выявлены ранения в живот и голову, у девушки - травмы от побоев. Признаков сексуального насилия при первичном осмотре стражи порядка не обнаружили.

По предварительной версии, Назимовых убили из-за байка, на котором они отправились кататься в 4 утра.

Мать убитых в Таиланде брата и сестры отреагировала на случившееся

Журналисты отметили, что после появления в СМИ материалов о гибели детей, на Зарину обрушилась волна хейта и оскорблений. Женщина не стала молчать — публично ответила критикам, обвинила их в бесчеловечности, жестокости.

«[Хейтеры] пишут мне и под моими публикациями страшные обвинения и оскорбления. Прежде, чем написать человеку жестокий комментарий, подумайте, какую боль он переживает. Неужели в вас осталось так мало сострадания? Вы люди без души!» — заявила Назимова.

Авторы статьи констатировали, что наряду со злыми, грубыми комментариями под постами безутешной матери очень много добрых сообщений.

Их авторы выражают искренние соболезнования Зарине, посылают ей лучи здоровья, душевных сил, выражают надежду на то, что преступники получат заслуженное наказание.