Пожар на складе DNS во Владивостоке полностью потушен, здание уничтожено огнем, сообщает региональный главк МЧС России.

Возгорание на территории логистического комплекса во Владивостоке окончательно ликвидировано, передает РИА «Новости».

В МЧС сообщили, что здание склада полностью уничтожено огнем на площади около 5 тыс. квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

В данный момент дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара для установления причины и всех обстоятельств происшествия.

Крупный пожар начался в пятницу, к моменту локализации охватив значительную территорию. Представители компании DNS заявили о перераспределении доставки товаров по городу из-за инцидента. Покупателей предупредили о возможных задержках заказов.

Накануне спасатели локализовали это мощное возгорание на площади 5 тыс. квадратных метров.

В результате данного инцидента никто не пострадал.

В феврале 2024 года в пригороде Владивостока загорелись склады строительного гипермаркета «Леруа Мерлен».