Пожар на складе DNS во Владивостоке полностью потушен
Пожар на складе DNS во Владивостоке полностью потушен, здание уничтожено огнем, сообщает региональный главк МЧС России.
Возгорание на территории логистического комплекса во Владивостоке окончательно ликвидировано, передает РИА «Новости».
В МЧС сообщили, что здание склада полностью уничтожено огнем на площади около 5 тыс. квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
В данный момент дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара для установления причины и всех обстоятельств происшествия.
Крупный пожар начался в пятницу, к моменту локализации охватив значительную территорию. Представители компании DNS заявили о перераспределении доставки товаров по городу из-за инцидента. Покупателей предупредили о возможных задержках заказов.
Накануне спасатели локализовали это мощное возгорание на площади 5 тыс. квадратных метров.
В результате данного инцидента никто не пострадал.
В феврале 2024 года в пригороде Владивостока загорелись склады строительного гипермаркета «Леруа Мерлен».