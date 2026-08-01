Погибшая в Сербии россиянка оставила пророческий статус

Молодая россиянка Людмила, убитая и расчлененная в сербском Белграде, за несколько часов до смерти оставила в соцсетях пророческий статус. Об этом пишут «Аргументы и факты».

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По данным газеты 27-летняя петербурженка приехала в Белград 23 июля. 28 июля ее останки были обнаружены в чемодане в одном из каналов в районе Падинска-Скела в Белграде.

«Чем меньше улыбаешься, тем целее зубы», — процитировали авторы статьи последнюю запись на странице погибшей.

В городском МВД отметили, что расправа над красавицей произошла утром 26 июля в съемной квартире в районе Борча. В дальнейшем убийца упаковал тело в чемодан и выбросил в воду.

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Правоохранители уточнили, что по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний гражданин Турции.

Журналисты заметили, что последний статус Людмилы в соцсетях собрал большое количество комментариев — люди выразили соболезнования родным и близким погибшей, назвали статус пророческим.