Дело о смерти ученого на Урале:  данные следствия и версии событий

24 июля от сердечной болезни умер заслуженный работник сельского хозяйства РФ и директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук Никита Зезин, ему было 67 лет. 27 июля на своей странице "ВКонтакте" депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер рассказывал об избиении Зезина за полторы недели до его кончины. После публикации возбудили уголовное дело.

ТАСС собрал все факты, известные на данный момент

По данным следствия

В материалах уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), отмечено, что 13 июля Никита Зезин и его заместитель Александр Шанин были на опытном поле, где культивируются новые виды растений. В какой-то момент они заметили группу детей, катавшихся на квадроциклах по посевам. Ученые взяли у них номера телефонов родителей и вечером того же дня привезли ребят к институту.

Между приехавшими туда же взрослыми и учеными начался конфликт, попавший на видеокамеры. На записи видно, как один из мужчин несколько раз бьет по лицу ученого. После этого Зезин отправился на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить тяжесть полученных травм. Через несколько дней его госпитализировали, в больнице он умер. Обвиняемыми по делу стали отцы катавшихся по полю детей — ранее судимый Александр Реверук и Аркадий Вагнер.

Версии событий

По данным Вегнера, Зезин и Шанин забрали детей с поля, когда квадроцикл увяз в грязи. Ученые подбросили мальчиков до института, где на них напали разъяренные отцы. Зезина били по голове — сначала руками, а когда он упал, стали пинать ногами и плевать ему в лицо. Шанин, хотя и меньше, но тоже пострадал от нападения.

В ряде СМИ сообщалось, что дети якобы катаются на квадроциклах по тому микрорайону Екатеринбурга регулярно, в том числе по автомобильным дорогам. При этом на любые замечания они огрызаются, а в случае конфликта за них заступаются родители. В свою очередь обвиняемые и их близкие говорят, что ученые силой забрали детей с поля, якобы замахивались на ребят палкой, обзывали фашистами и не объясняли, куда везут. На теле у детей медики зафиксировали синяки. Семьи фигурантов дела подали коллективное заявление в полицию, документы о снятых побоях они предоставили на рассмотрение суда.

По словам Реверука и Вагнера, во время конфликта они не били ученых, а лишь несколько раз толкнули их или дали пощечины — здесь версии разнятся. Смерть ученого они связывают с возрастом мужчины и его заболеваниями. На заседании суда по избранию меры пресечения мама одного из мальчиков заявила, что у ребенка на фоне стресса начались проблемы со здоровьем, пришлось обратиться к врачу, чтобы справиться с психологической травмой. Сожительница Реверука заявила, что их семья стала жертвой травли в интернете, и ей приходится ограничивать детей от СМИ.

Экспертиза покажет

На данный момент Реверук и Вагнер заключены под стражу, следствие по делу продолжается. Идут допросы свидетелей, следователи изучают собранные материалы и ждут результатов судебно-медицинских экспертиз, в том числе для установления точной причины смерти ученого. За хулиганство обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы. Однако, по словам юристов, если врачи обнаружат причинно-следственную связь между побоями и смертью Зезина, действия мужчин могут быть переквалифицированы, а наказание стать намного суровее.