В Якутии огонь охватил более 353 тысяч гектаров леса

В 12 районах Якутии действует 72 лесных пожара общей площадью 353 тысячи гектаров, сообщает пресс-служба главы и правительства.

333 огнеборца с помощью 35 единиц техники тушат крупные очаги лесных пожаров в Амгинском, Мирнинском, Кобяйском, Ленском, Среднеколымском и Усть-Майском районах на площади около 80 тысяч гектаров.

За минувшие сутки потушили десять лесных пожаров в Амгинском, Намском и Оленекском районах. В последнем 117 человек, 12 вездеходов и пять автомобилей продолжают защищать от огня село Эйик.

Как рассказал главный лесничий региона Андрей Коноплев, пожарные караулят здесь отожженные ранее площади.

"Сегодня планируется возможная защита детского лагеря, расположенного в западной части озера Эйик", - рассказал Коноплев.

Ранее "РГ" писала, что в Якутии удалось защитить село Эйик от лесного пожара.