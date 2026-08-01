Полиция Таиланда предъявила обвинения четырём фигурантам дела об убийстве двух россиян в Паттайе, а также тайской семьи из трёх человек, чьи тела были обнаружены закопанными в лесополосе неподалёку. Как сообщает Siamchon News, подозреваемые доставлены в Паттайский провинциальный суд.

Им инкриминируются несколько тяжких преступлений: умышленное убийство, разбойное нападение с применением оружия, совершённое группой лиц по предварительному сговору, а также незаконное представительство власти.

Дело об убийстве россиян в Таиланде перешло в новую стадию

Все задержанные признали вину в умышленном убийстве. Председатель Коллегии адвокатов Паттайи Суксан Митсачан отметил, что преступление носит резонансный характер, а максимальное наказание по нему — смертная казнь. Заявления некоторых фигурантов о психических расстройствах, по его словам, будут иметь значение только при наличии официального медицинского заключения.

Премьер-министр и глава МВД Таиланда Анутхин Чанвиракун лично прибыл в Паттайю, чтобы контролировать расследование. Задержанные — 43-летний Тхану Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин — признались, что убили 22-летнюю Диану Назимову и её 17-летнего брата Романа, пытаясь завладеть их мотоциклом. Тела были закопаны в лесу на юге Паттайи. Молодые люди пропали 26 июля, когда выехали из дома.