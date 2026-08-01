В Турции задержали готовившего покушение на Эрдогана

Спустя десятилетие розыска в Турции арестовали бывшего пилота военного вертолета, причастного к вооруженному нападению на гостиницу главы государства.

Сотрудники правоохранительных органов поймали подозреваемого в городе Афьонкарахисар, передает РИА «Новости». До попытки мятежа задержанный служил в армии в звании капитана и пилотировал вертолет.

«В Афьонкарахисаре задержан террорист Б. К., разыскиваемый десять лет по «красному» бюллетеню член FETO, один из готовивших покушение на президента в Мармарисе в ходе попытки переворота», – сообщило министерство.

Мятеж произошел в ночь на 15 июля 2016 года, унеся жизни более 250 человек. Реджеп Тайип Эрдоган успел покинуть отель незадолго до прибытия вооруженной группы. После подавления восстания турецкие власти арестовали свыше 80 тыс. граждан и отстранили от должностей около 150 тыс. госслужащих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, перед попыткой переворота 2016 года заговорщики планировали ликвидировать турецкого лидера на военных учениях.

В январе этого года силовики задержали свыше 150 подозреваемых в связях с запрещенной организацией ФЕТО.

Обвиненный в организации мятежа проповедник Фетхуллах Гюлен скончался осенью 2024 года на территории США.