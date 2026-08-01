Появились новые подробности в деле об убийстве модели Натальи Божук

Следователи разрешили забрать останки модели и телеведущей Натальи Божук ее родственникам. Вместе с тем, полноценно попрощаться с ней никто не сможет — гроб останется закрытым, пишет «СтарХит».

© соцсети

Александра Сегедина, близкая подруга погибшей, рассказала, что Божук знали очень многие — у нее были модельные агентства на Сахалине, во Владивостоке.

По ее словам, накануне правоохранители раскрыли подробности по делу расчлененной модели. Она добавила, что детали оказались очень страшными — пережить трагедию заново пришлось даже тем, кто уже несколько дней оплакивает несчастную красавицу.

Задержанный за убийство россиян в Таиланде оказался серийным убийцей

«Нам разрешили забрать тело. Ну как сказать, тело. Нам можно захоронить Наташу. Ну как Наташу. Если вы видели новости, там, к сожалению, они не полностью написаны. В общем, открытого гроба не будет. Я не смогу проститься с подругой», — пояснила Сегедина.

Женщина заметила, что ей в первые дни казалось — слез уже не осталось. Вместе с тем, после беседы со стражами порядка эмоции снова взяли верх.

Александра отметила, что по просьбе родственников погибшей молчала все эти дни о резонансном деле. Она уточнила, что и сама не желала давать журналистам лишнюю информацию: «не хочется грязи и рейтингов, нам оно не надо».