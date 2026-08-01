У северо-востока Японии сейсмологи зафиксировали разрушительное землетрясение

У северо-восточного побережья японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

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«По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как разрушительное», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Эпицентр толчков находился в 95 километрах северо-восточнее города Хатинохе в префектуре Аомори. Событие зарегистрировали в 05:48 по московскому времени. Геологическая служба США также зафиксировала подземные толчки. Американские специалисты оценили магнитуду в 5,5. Глубина очага составила 82,3 километра. Пока ещё нет информации о жертвах или ущербе.

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Япония располагается в сейсмически активном регионе. Страна регулярно испытывает подземные толчки. Местные власти ведут строгий учёт сейсмических рисков. Они уделяют серьёзное внимание сейсмостойкому строительству.

Согласно последним данным, в результате землетрясения, произошедшего ранее в префектуре Кумамото на острове Кюсю, число погибших составило 34 человек. Лёгкие травмы получили 22 человека, травмы средней тяжести — 39, тяжёлые — пятеро. Степень травм ещё 20 пострадавших на данный момент не определена.