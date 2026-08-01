Пропавшую пятилетнюю девочку нашли в лесу мертвой

Тело пятилетней девочки обнаружили в лесном водоеме. Ребенок считался пропавшим без вести.

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Как передает Metro, девочка из графства Вустершир (Великобритания) внезапно исчезла без следа, родители опубликовали объявление, распространившееся в соцсетях:

"Пожалуйста, обратите внимание на маленькую девочку лет пяти в розовой кофточке".

Десятки местных жителей сформировали поисковые группы, искали везде, прочесывая каждый уголок. Местные жители следили за последними новостями, надеясь на чудо.

И вот в один из дней отцу и матери позвонили, заявив, что обнаружена девочка в розовой кофточке, к сожалению, она мертва. Ее тело нашли в водоеме в лесной части населенного пункта.

Что конкретно произошло, выясняется. Некоторые местные жители недоброжелательно настроены в отношении полиции.

Один из пользователей пишет:

"Поиски завершены. Полиции посоветовали бы уважать семью в это непростое время и прекратить спекуляции".

Некоторые местные паблики временно отказались публиковать новый контент из-за случившейся трагедии.