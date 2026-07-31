В Неаполе произошел сильный подземный толчок

Национальный институт геофизики и вулканологии Италии сообщил, что в Неаполе был зафиксирован сильный подземный толчок. Об этом сообщает ANSA.

Согласно информации издания, магнитуда толчка составила 4,7 баллов. Из-за колебаний в некоторых кварталах города произошло отключение энергоснабжения, а также было остановлено железнодорожное сообщение. Информации о жертвах или пострадавших не поступало.

Эпицентр толчков располагался на глубине 3 км в зоне Флегрейских полей. В этой зоне расположен древний подводный вулкан, из-за которого в регионе часто происходят землетрясения.

Ранее на Камчатке произошло землетрясение.