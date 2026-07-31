Посольство РФ в Таиланде окажет помощь матери убитых россиян

Посольство РФ в Таиланде окажет всё необходимое содействие матери убитых в стране брата и сестры Назимовых, сообщили в дипмиссии. Тем временем двое задержанных по подозрению в причастности к преступлению сознались в убийстве россиян и показали место их захоронения — там обнаружили останки ещё троих человек.

Посольство России в Таиланде «окажет всё необходимое содействие» матери убитых в стране брата и сестры Назимовых, заявил РИА Новости заведующий консульским отделом дипмиссии Илья Ильин.

«Надеемся на беспристрастное расследование и справедливое наказание виновных», — добавил дипломат.

17-летний Роман и 22-летняя Диана Назимовы пропали в Паттайе рано утром 26 июля. По словам Светланы Шерстобоевой, лидера волонтёрской группы в Таиланде, разыскивавшей пропавших, в 4 утра по местному времени молодые люди сели на мотоцикл и куда-то поехали. Примерно через 20 минут их мать получила смс от Дианы со словом «Urgent» (срочно). После этого её дети на связь не выходили, рассказывала Шерстобоева.

По её словам, мать обратилась в полицию, и вскоре удалось выяснить, что Диана и Роман попали на камеру видеонаблюдения в 300 м от дома. На записи видно, как их мотоцикл выехал из посёлка на шоссе. Личные вещи молодых людей остались дома, из чего волонтёры сделали вывод, что Назимовы не планировали дальнюю поездку.

Мать пропавших, Зарина, в беседе с RT рассказала, что Роман и Диана часто катались на мотоцикле по ночам, однако обычно возвращались через час. Она добавила, что её дети — спокойные и неконфликтные, проблем с окружающими у них не было.

Мотоцикл, на котором уехали молодые люди, был найден 29 июля закопанным в лесу на юге Паттайи в полуразобранном виде.

31 июля стало известно о задержании двух подозреваемых в причастности к преступлению — Понга и Тонга — при попытке бежать в Камбоджу. По данным РИА Новости, их допросили на месте, и те признались в убийстве россиян. На допросе они также назвали место преступления — гору в пригороде Паттайи. Причиной, по их словам, стал мотоцикл молодых людей.

«На допросе задержанные показали, что убили россиян, брата и сестру Назимовых, чтобы завладеть их мотоциклом», — приводит агентство цитату из местной газеты Thairat.

Кроме того, по информации местных СМИ, задержанные признались, что Романа они застрелили, а Диану «забили до смерти».

После допроса полиция повезла преступников на указанное ими место, где было обнаружено два захоронения: одно с двумя телами, второе — ещё с тремя. В настоящее время полиция не смогла с уверенностью подтвердить, кому принадлежат три найденных тела. Раскопки продолжаются, не исключено, что будут найдены и другие останки.

Точные причины смерти полиция назовёт позже, после допроса и проведения необходимых экспертиз, пишут местные СМИ.

По информации местной полиции, Понг ранее был дважды арестован за незаконное владение огнестрельным оружием и ещё раз — по подозрению в похищении несовершеннолетнего. Тётя Понга рассказала местным СМИ, что он прибегает к насилию из-за пережитых в детстве жестоких наказаний отца, который обливал его водой и бил током.

Сестра одного из задержанных также сообщала, что видела мотоцикл пропавших россиян у дома брата — о случившемся она тогда не знала, писал Telegram-канал RT со ссылкой на источник. Женщина спросила брата, откуда техника, на что тот ответил, что владелец должен ему более $1,7 тыс. и мотоцикл будет у него, пока долг не уплачен.