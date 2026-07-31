В Татарстане произошел пожар на «Нижнекамскнефтехиме»

В Татарстане произошел пожар на предприятии «Нижнекамскнефтехим», которое входит в «Сибур». Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

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По информации компании, жизни и здоровью людей ничего не угрожает. В данный момент очаг возгорания был локализован. К тушению пожара привлечены службы оперативного реагирования.

Кроме того, в компании также заявили, что специалисты аккредитованных лабораторий проводят мониторинг качества воздуха. Результаты наблюдений будут опубликованы позже.

Ранее пожар произошел на объекте Wildberries в Волгограде из-за атаки БПЛА.