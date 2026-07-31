Найдено тело доцента МГУ Владимира Кржевова

Его обнаружили в лесополосе без видимых признаков насильственной смерти.

Для установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Следственными органами продолжается расследование уголовного дела по ч.1 ст.105 УК РФ. Установливаются все обстоятельства произошедшего.

По версии СУ СК по Тверской области, 26 июля текущего года мужчина 1949 года рождения, ушёл с территории гостиницы, расположенной в деревне Новые Ельцы Осташковского муниципального округа.

Ранее в отряде «ЛизаАлерт» отметили, что поиски 77-летнего мужчины ведутся шестые сутки.