Стал известен приговор Лерчек

Блогеру Лерчек (Валерия Чекалина) вынесли приговор — ее признали виновной и приговорили к 5 годам условно, а также к штрафу в размере 765 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно решению суда, Лерчек признана виновной по делу о незаконном выводе денег в ОАЭ. Помимо условного срока и штрафа, ей нельзя администрировать сайты в течение следующих трех лет. По версии обвинения, с 2021 по 2022 годы Лерчек вместе с бывшим мужем и их партнером продавала фитнес-марафоны, после чего незаконно перевела более 251,5 миллионов рублей на счета в ОАЭ.

В своем последнем слове Лерчек заявила, что невиновна. Сторона защиты также просила суд оправдать ее. Кроме того, девушка заявила, что у нее не осталось накоплений для выплаты штрафа, как и недвижимости, которую можно было бы продать.

Напомним, что ранее в отношении Лерчек были возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов и по обвинению в отмывании денег. В феврале 2026 года Лерчек родила сына, но уже на следующий день у нее обнаружили рак желудка 4-й стадии с метастазами в легких.