В Евросоюзе предупредили о природных пожарах во всей Европе

Европейский союз (ЕС) предупредил, что скоро вся Европа может быть охвачена огнем от природных пожаров. Об этом информирует Financial Times.

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По словам главы подразделения координационного центра ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации, существует риск того, что «вся Европа будет в огне».

Ранее россияне устроили пожар в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае и уехали.

Также в Забайкалье двое подростков подожгли лес за обещание двух тысяч долларов. Выяснилось, что они действовали по приказу куратора с Украины.